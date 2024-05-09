غدًا .. الاحتفال برموز الفن والموسيقى بأكاديمية الفنون

تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة بالاحتفال برموز الفن والموسيقى ينظم المعهد العالى للموسيقى الكونسيرفاتوار بأكاديمية الفنون تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس الأكاديمية واشراف الدكتور نسرين رشدى عميد المعهد الحفل السنوى للمعهد تحت عنوان " مئوية المؤلف الموسيقى المصرى جمال عبد الرحيم " غدا الجمعة بقاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يقدم اوركسترا الكونسيرفاتوار الوترى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ارتجالات على لحن بائع متجول بالإضافة إلى عمل موسيقى مهدى إلى الصوليست كامل صلاح الدين كذلك يقدم كورال الكونسيرفاتوار باقة من أجمل الاغانى بقيادة الدكتور أسامة على .

وصرحت الدكتور نسرين رشدى عميد المعهد ان حفل المعهد هو تقليد سنوي يقوم به المعهد كل عام وسوف يحتفى المعهد هذا العام بمئوية المؤلف الموسيقى العالمى جمال عبد الرحيم أحد رواد الموسيقى واحد أعمدة المعهد

واضافت أن الدكتور غادة جبارة ستقوم بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس لما لهم من دور فعال فى إعداد جيل فنى مبدع يرفع اسم مصر فى كافة المحافل المحليه والعالميه كما ستقوم بتكريم الطلاب المتميزين خريجى المعهد لدفعة 2023