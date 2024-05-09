عبدالواحد السيد يشيد بحسن استقبال الزمالك في المغرب

أشاد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك باستقبال نادي نهضة بركان لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى المغرب عصر اليوم استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي نهضة بركان وفروا حافلة للفريق لاستخدامها في التنقل، كما قام حكيم بن عبد الله رئيس النادي المغربي باستقبال بعثة الزمالك في مطار وجدة فور وصولها.

كانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت حوالي 6 ساعات . استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.



يترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

تضم قائمة الزمالك كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.