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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الزيتون

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الزيتون، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة وإحرز المضبوطات.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة الزيتون.
 تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من مالك العقار سكنها (عاطل- مقيم بذات العنوان) لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المذكور حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار، وبحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).
 

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