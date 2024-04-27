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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بالحبل السري.. العثور على رضيع ملقى داخل بنزينة في الهرم

أرشيفية
أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل العثور على طفل حديث الولادة متصل بالحبل السري ملقى داخل صندوق، داخل بنزينة بمنطقة الهرم، لسرعة ضبط الجاني.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على طفل حديث الولادة متصل بالحبل السري ملقى داخل صندوق داخل بنزينة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة وملقى بمحل العثور عليه، وجار تفريغ الكاميرات لسرعة ضبط الجاني.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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