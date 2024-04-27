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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس مسجل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالخليفة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسجل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق في الخليفة.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمائي وإحراز السلاح الأبيض.
 وكان قد تم ضبط (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته (740 قرص مخدر - 4 زجاجات تحوى سائل مخدر - سلاح أبيض).

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