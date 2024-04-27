حبس مسجل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالخليفة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسجل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق في الخليفة.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمائي وإحراز السلاح الأبيض.

وكان قد تم ضبط (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته (740 قرص مخدر - 4 زجاجات تحوى سائل مخدر - سلاح أبيض).