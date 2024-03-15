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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع محامي على يد بلطجي حرر ضده بلاغ فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى محامي حر مصرعه على يد بلطجي بقرية المعصرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية وذلك بعد قيام المحامي بتحرير محضر  بمركز شرطة بلقاس ضد المتهم وقيامه بالتربص للمجنى عليه وإطلاق عيار ناري صوبه.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس بمن نقطة تأمين مستشفى بلقاس بوصول  شاب جثه هامدة.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع  "محمود محمد أحمد"، 39 عاما، محامي حر، مصاب بطلق ناري، ووصول الحالة جثة هامدة، وإيداعها في ثلاجة مستشفى بلقاس العام تحت تصرف النيابة.
وقال عدد من المحامين أن المتوفى محامي من قرية روس الفرخ بالجرايدة كفر الشيخ، وجرى إطلاق النيران عليه أثناء عودته من تحرير محضر بمركز شرطة  بلقاس ضد بلطجي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته وضبط المتورط فى الواقعة.

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