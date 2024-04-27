4 قرارات للنيابة بعد العثور على رضيع يصرخ داخل صندوق بنزينة بالهرم

فتحت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها في إخطار ورد إليها من وحدة مباحث الهرم، بالعثور على طفل حديث الولادة متصل بالحبل السري ملقى داخل صندوق، داخل بنزينة بمنطقة الهرم.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية، بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية وضبط القائم بالواقعة، وكشف ملابساتها، كما تجري النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

وتستمع النيابة إلى أقوال عدد من العاملين في محطة البنزين، الذين أكدوا أنهم علموا بالطفل من خلال صوت صراخه، وأنهم تفاجئوا به داخل الصندوق فأبلغوا على الفور الأجهزة المعنية.

وأمرت النيابة بإيداع الطفل أحد المستشفيات لإسعافه والإطمئنان على صحته، خاصة أنه متصل بالحبل السري الذي يدل عن أنه مولود في غضون ساعات قريبة.

بداية الواقعة بتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على طفل حديث الولادة متصل بالحبل السري ملقى داخل صندوق داخل بنزينة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة وملقى بمحل العثور عليه، وجار تفريغ الكاميرات لسرعة ضبط الجاني.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



