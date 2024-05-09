أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب مباراة الألومنيوم في الكأس

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد مباراة الفريق الأحمر أمام الألومنيوم والمقرر لها يوم 29 مايو الجاري، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأرسل النادي الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة ردا على الخطاب الموجه من الجبلاية بشأن لائحة وتعليمات مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والتي تضمنت إقامة مباريات هذا الدور دون اللاعبين الدوليين الذين سيتم اختيارهم في صفوف المنتخب الأول والأولمبي في المعسكر المقبل والذي يبدأ يوم 28 مايو الجاري.

وتحفظ مسئولو النادي الأهلي في الخطاب على فكرة خوض مباراة دور الـ 32 في كأس مصر أمام الألومنيوم دون اللاعبين الدوليين الذين سيتم اختيارهم لمعسكري المنتخبين الأول والأولمبي.

وأكد الأهلي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حددت بشكل واضح مواعيد انضمام اللاعبين لمعسكرات المنتخبات، وفقًا لمواعيد الأجندة الدولية.

