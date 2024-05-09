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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الدولار يتراجع 42 قرشا في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بمقدار 42 قرشا مسجلا 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.
وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " البركة، سايب، العقاري المصري العربي،ميد بنك".
وصل سعر الدولار نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي .
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،الاهلي المتحد، التنمية الصناعية " .
بلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع .

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