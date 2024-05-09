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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الطاهري: مصر والوسطاء يعملون على تقريب وجهات النظر لوقف الحرب في غزة

الكاتب الصحفي والإعلامي
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري
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قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" تأتي بعد 48 ساعة من المفاوضات التي استضافتها القاهرة والعمل المضني الشاق لتقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى هدنة توقف هذه الحرب والدماء في غزة.

وأضاف "الطاهري"، خلال حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "منذ نحو ساعة، غادر وفد حماس وأيضا غادر وفد إسرائيل، ومازالت النقاط الخلافية موجودة، ومازال المفاوض المصري والوسطاء يعملون على مدار الساعة لتقريب وجهات النظر".

وتابع: "يتم العمل على تقريب النظر في لحظة كل الاحتمالات فيها واردة وكل الاحتمالات أيضا مفتوحة".

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري كلام في السياسة هدنة توقف هذه الحرب