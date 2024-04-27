مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالجيزة

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الدائري اتجاه صفط اللبن بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي ونقل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.