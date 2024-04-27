الدوري الإنجليزي.. صلاح مفاجأة تشكيل ليفربول أمام ويستهام

فاجأ مدرب ليفربول، يورجن كلوب، الجميع بقراره استبعاد النجم المصري محمد صلاح من تشكيل الفريق الأساسي للمباراة ضد ويستهام يونايتد، المقررة اليوم في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي هذا القرار بعد غياب صلاح عن آخر مباراتين لفريقه، ما أثار تساؤلات حول أسباب استبعاده المتكرر.

ويشهد تشكيل ليفربول تواجد بعض الوجوه الجديدة، مثل هارفي إليوت وكودي جاكبو، بينما يتواجد قائد منتخب مصر، على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد، كوناتي، فيرجيلي فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة فيما يأتي ويستهام في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.