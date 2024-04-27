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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا  رفيعًا من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، معبرًا عن سعادته بتهنئة وزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني. كما أكد رئيس الإنجيلية على مشاعر المحبة الكبيرة التي تربطنا مع قداسة البابا، باعتبار قداسته بابا المحبة للمصريين والمسيحيين في الشرق الأوسط، مشيدًا بمواقف البابا الجادة والثابتة والتي تمزج بين يقينية الاعتقاد والمحبة.
ومن جانبه رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق من قيادات الطائفة الإنجيلية وقال: "سعداء بزيارة الدكتور القس أندريه زكي وكل الأحباء".

وأوضح: "علاقتنا بالمحبة تجعل حياتنا أكثر إنسانية، والتعبير عن إنسانيتنا بالمحبة هي رسالة القيامة العظيمة والحية فينا".

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