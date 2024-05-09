ردا على بايدن.. وزير إسرائيلي متطرف يدعو لاحتلال رفح الفلسطينية

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، إلى احتلال مدينة رفح الفلسطينية، بالكامل على الرغم من المعارضة الأمريكية القوية.

وقال سموتريش في بيان ردا على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الأسلحة في حالة حدوث توغل كامل في أراضي حماس: "عشية عيد استقلالنا السادس والسبعين، يتم تذكيرنا بأن حرب استقلالنا لم تنته بعد" آخر معقل رئيسي متبقي في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وزعم "كان علينا أن نصدر إعلان إنشاء الدولة على الرغم من المعارضة الحازمة من جورج مارشال، وزير الخارجية في إدارة ترومان، وعلى الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الولايات المتحدة على الدولة المشكلة حديثًا، وكنا يجب أن تستمر هذه الحرب حتى النصر، على الرغم من - وإلى حد ما على وجه التحديد بسبب - معارضة إدارة بايدن ووقف شحنات الأسلحة. ببساطة ليس لدينا خيار آخر لا يعرض وجودنا وأمننا للخطر”.

وتابع "من الأهمية بمكان الآن مواصلة الحرب في غزة حتى القضاء على حماس وعودة الرهائن وهذا يشمل احتلال رفح بشكل كامل هنا والآن".

وقال الوزير اليميني المتطرف: "فقط معًا يمكننا أن نقف ضد أعدائنا وضد الضغوط الدولية الكبيرة التي تمارس علينا للاستسلام".