شاب يحاول إنهاء حياته فى الدقهلية بجز رقبته والأهالي تلحق به

تمكن عدد من الأهالي بمنطقة عزبة الزيني بمركز بلقاس محافظة الدقهلية من إنقاذ شاب أقدم على انهاء حياته والتخلص منها بمحاولة جز رقبته مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية فى الرقبة وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد محد جمعة، مأمور مركز بلقاس، بوصول شخص مصاب بجرح قطعي في آثار ذبح في رقبته، إلى مستشفى بلقاس العام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول "ابراهيم ابراهيم محمد مرجان"، 35 عاما، مصاب بجرح قطعي في الرقبة، وبالفحص تبين إقدامه على إنهاء حياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.