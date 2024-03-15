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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط طن أغذية فاسدة خلال حملة رقابية على 193 منشأة بالدقهلية

حملات مكبرة على المنشأت
حملات مكبرة على المنشأت الغذائية فى الدقهلية
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة خلال الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى على 193 منشأة تبين أن 58 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إن الحملات تمكنت من تحرير  115 محضراً و سحب 126 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 881.5  كيلو من أغذية متنوعة و123 لتر  عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

من جهته، أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة،  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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صحة الدقهلية: فحص 249 منشأة لبيع المواد الغذائية وضبط طن أطعمة فاسدة

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