دراسة طبية حديثة تكشف أهمية صعود السلالم وتأثيره على الصحة العامة

أفادت دراسة طبية حديثة بأن اختيار صعود الدرج يساعد فى الحفاظ على الصحة العامة على الرغم أن استخدام المصعد قد يكون مغريا ولكن اختيار السلالم يمكن أن يساعد حقا على العيش عمرا مديدا بسبب النشاط البدني المبذول والذي يلعب دورا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

وكشفت الدراسة أن صعود السلالم مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24% وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39% بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية على مدى 14 عاما كما تسلط الضوء على أهمية تعزيز الأنشطة اليومية حتى داخل مكان العمل والمنزل لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتشير البيانات إلى أن أكثر من واحد من كل أربعة بالغين في جميع أنحاء العالم لا يحقق المستويات الموصى بها من النشاط البدني.

وقالت الدكتورة صوفي بادوك من جامعة إيست أنجليا:إذا كان لديك خيار صعود الدرج أو المصعد فاصعد الدرج لأنه سيساعد قلبك وحتى فترات قصيرة من النشاط البدني لها آثار صحية مفيدة يجب أن تكون فترات قصيرة من صعود الدرج هدفا قابلا للتحقيق لدمجه في الروتين اليومي واستنادا إلى هذه النتائج فإننا نشجع الناس على دمج صعود السلالم في حياتهم اليومية وأن التمارين البسيطة مثل صعود الدرج يمكن أن توفر فوائد كبيرة للقلب والعضلات كما توصل باحثون من جامعة ماكماستر في كندا إلى أن صعود الدرج كان مفيدا سواء مشى الشخص أو ركض.