فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينقذ ذراع طفل من "بتر" كامل

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن فريق طبي بقسم العظام ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبيه، وبالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفي الجامعي نجح في إنقاذ حياة طفل في الخامسة من عمره بعد تعرضه لإصابة بالغة الخطورة، بواسطة ماتور ري زراعي، أدت الي بتر شبه كامل بالطرف العلوي الأيسر، مشيراً الي ان ذلك يأتي في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به مستشفيات سوهاج الجامعية في علاج المرضي واجراء العمليات الخطيرة وبالغة الدقة، مشيداً بسرعة التدخل الجراحي للفريق الطبي وما بذلوه من جهود في سبيل الوصول الي تلك النتيجة.

وأفاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الطفل المصاب وصل إلى المستشفي في حالة حرجة جداً بعد تعرضه لإصابة مباشرة من ماتور ري زراعي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل أطباء الاستقبال والطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي، فقد تبين وجود قطع في الأعصاب والشرايين المغذية للطرف العلوي الأيسر مع تهتك بالانسجة وكسر بعظمة العضد اليسري.

وذكر الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ، أن مثل هذه الحالات الصعبة من إصابات الأطراف العلوية، تحتاج إلى مهارة عالية من الفريق الجراحي المعالج وفريق التخدير للحفاظ علي حياة المصاب بشكل عام والحفاظ علي ما تبقي من الطرف العلوي بشكل خاص يمكنه من التعايش والاعتماد علي نفسه.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، أنه علي الفور تم التعامل مع الحالة وتم تثبيت الكسر بواسطه مسمار نخاعي مرن وتم توصيل الشرايين المغذية للطرف العلوي مع أخد رقعة وريدية من الطرف السفلي، مبيناً أن الحالة الان بصحة جيدة وفي طور التحسن مع رجوع الدورة الدموية للطرف العلوي.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي اجري العملية بسرعة ومهارة عالية من قسم العظام ضم كلاً من الدكتور ياسر عثمان مدير وحده جراحة اليد، والدكتور عبدالرحيم محمد سنبل مدرس مساعد جراحه العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والدكتور محمد ضياء، والدكتور علي الشيخ، والدكتور محمد جمال عبدالحكم نواب سنيور بقسم العظام، بينما ضم فريق قسم التخدير كلاً من الدكتور احمد عزمى مدرس مساعد، الدكتورة ميريل معيده بالقسم، الدكتورة منار زكريا نائب سنيور بالقسم، ومن قسم التجميل الدكتور هادي الخياط معيد بالقسم.