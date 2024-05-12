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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يوفنتوس يتعادل مع ساليرنيتانا ويواصل نزيف النقاط بالدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس
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تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره ساليرنيتانا بنتيجة 1-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي.

أخفق يوفنتوس في تحقيق الفوز في هذه المباراة، ليعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي، مما أدى إلى فقدانه 8 نقاط في سباق حسم المركز الرابع.

في المقابل، حصد ساليرنيتانا نقطة ثمينة في هذه المباراة، لكنها لم تكن كافية لإنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة فقط.

لم يقدم يوفنتوس مستوى مقنعا في هذه المباراة، حيث واجه صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ساليرنيتانا المحصن.

ويعاني يوفنتوس من تراجع كبير في مستواه هذا الموسم، حيث فشل في حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاما، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

يوفنتوس ساليرنيتانا الدورى الإيطالى