"الأونروا": 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي

كشفت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إيناس حمدان أن 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي.

وقالت القائم بأعمال مكتب الإعلام في وكالة الأونروا في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن منطقة المواصي تفتقر للخدمات الأساسية للنازحين، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود نقص حاد في الوقود والمساعدات الإنسانية.

وبينت أنه دون وقود لن نتمكن من تقديم الخدمات للنازحين.. مضيفة أنه لا أماكن كافية للنازحين من رفح الفلسطينية، وأعرب عن مخاوفه من تكرار سيناريوهات الجوع في رفح الفلسطينية.