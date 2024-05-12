نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يتأخر بثنائية أمام نهضة بركان في الشوط الأول

تأخر فريق الزمالك بهدفين دون رد أمام نهضة بركان المغربي في الشوط الأول من مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعهما حاليا على الملعب البلدي ببركان في المغرب.

سجل ثنائية نهضة بركان يوسوفا دايو “ضربة جزاء” في الدقيقة 12 وأضاف اللاعب عادل تاحيف الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ضربة رأس.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان المقرر لها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

جاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني

خط الدفاع: يوسوفا دايو - أيوب خيري - عبد الحق العسال - عادل تاحيف

خط الوسط: حمزة الموساوي - محمد المورابيط - فاليري باسين

خط الهجوم: ياسين البحري - يوسف ميهري - يوسف فحلي