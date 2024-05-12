بوتين يعين شويجو أمينًا لمجلس الأمن ويقترح تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع ولافروف للخارجية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر قرارًا اليوم بتعيين، سيرجى كوزوجيتوفيتش شويجو أمينًا لمجلس الأمن الروسي، والذى كان يشغل منصب وزير الدفاع.

قال الكرملين الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تعيين وزير دفاع جديد، إذ رشح المدني أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق، المتخصص في الاقتصاد، لهذا المنصب بعد مرور أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن بوتين يريد أن يصبح سيرجي شويجو، وزير الدفاع منذ 2012 وحليفه القديم، أمينا لمجلس الأمن الروسي ليحل محل نيكولاي باتروشيف، وأن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

وقال الكرملين إن فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، سيبقى في منصبه، وكذلك وزير الخارجية المخضرم سيرجي لافروف.