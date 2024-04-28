واشنطن بوست:بلينكن سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع الشركاء الإقليميين

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع الشركاء الإقليميين، لبحث الجهود المبذولة الرامية إلى ضمان إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، كما سيشارك في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال زيارته، كذلك سيناقش مع الشركاء الإقليميين الزيادة الأخيرة في تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الألكتروني اليوم الأحد - إلى أن زيارة بلينكن تأتي وسط تجدد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس، التي نشرت مقاطع فيديو لثلاث رهائن الأسبوع الماضي، بما في ذلك مواطن أمريكي مزدوج الجنسية، ويظهر أحدث مقطع فيديو والذي نشر يوم السبت، كيث سيجل، 64 عاما، والمولود في الولايات المتحدة، وعمري ميران -47 عاما- اللذين تم احتجازهما في 7 أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أن اللقطات التي تم نشرها زادت من الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل للتفاوض بشأن صفقة لإطلاق سراحهم.

وفي سياق متصل.. نقلت الصحيفة عن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريند، قوله -في مؤتمر صحفي- إنه من المتوقع أن يشارك وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وأضاف: "هناك بعض الزخم الجديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن وكذلك حول الطريق المحتمل للخروج من المأزق الذي نواجهه في غزة".