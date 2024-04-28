خبير علاقات دولية: وقف نزيف الدم الفلسطيني من أولويات الدولة المصرية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه لا يمر يوم إلا وحدث لقاء أو اتصال من جانب مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددًا على أن وقف نزيف الدم الفلسطيني من أولويات الدولة المصرية في ذلك الملف، لافتًا إلى سقوط عشرات الشهداء كل يوم جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين سارة سراج وباسم طبانة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تبذل جهودا كبيرة بخصوص ملف القضية الفلسطينية، مثل المسار الرسمي والشعبي وحشد ودعم الجهد والرؤية العربية لمساندة الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى حشد وتوحيد الرأي العام تجاه إقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن الجهود المصرية تؤكد دائما على ثوابتها ذات الصلة بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن مصر تسعى إلى صفقة وهدنة تقود لوقف دائم لإطلاق النار والعمل على الخروج من حالة الانسداد التي شهدها العالم بسبب التعنت الإسرائيلي والتحديات الكثيرة والازدواجية الغربية.

