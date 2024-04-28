حملات أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات بمحافظتي الجيزة وقنا

تمكنت الاجهزة الامنية من القبض على عدد من العناصر الاجرامية اثر شن حملات مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بمحافظتي الجيزة وقنا.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة – قنا) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عامل بمقهى) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .. وبحوزته (6,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (4 أشخاص) بدائرة مركز شرطة العياط ، وبحوزتهم (6كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف ، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



مديرية أمن قنا

ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة قوص .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش – الشابو" – بندقية وعدد من الطلقات – ميزان حساس).



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.