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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبني المعهد الفني للتمريض

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، مبني المعهد الفني للتمريض بمنشاة سلطان ، يرافقه  الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فاروق مدير المستشفي والدكتور أحمد  النادي مدير العيادات ،لمتابعة ماتم تنفيذه  من أعمال التشطيبات  النهائية  للمبني  ،حيث تفقد  رئيس  الجامعة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية للمعهد الذى شيد  على مساحة 900م ويضم أكثر  من 10 معامل تدريبية  تضم مختلف التخصصات و قاعات دراسية للطلاب والمدرجات .

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن المعهد يهدف إلي تقديم خدمة تعليمية متميزة لتخريج طلاب مؤهلين ومدربين  للعمل في  كافة التخصصات الطبية،  مشيراً بأن المعهد سيتم إمداده بأحدث الأجهزة والمعدات ،ووسائل التدريس والتدريب .

وأكد رئيس الجامعة أن  المعهد سيساهم في سد العجز فى الخدمة التمريضيةبالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد

كما استمع القاصد  إلى شرح تفصيلى من مسؤلي  الشركة المسئولة عن التشطيبات 
 عن ماتم تنفيذه والجدول الزمنى لتسليم المبنى، وشدد رئيس الجامعة على سرعة الإنتهاء من تجهيزات المعهد تمهيدا  لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسى القادم  .

اعمال التشطيبات الأعمال الإنشائية الدراسات العليا والبحوث الدكتور احمد القاصد