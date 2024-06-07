اليوم.. ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 41

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وأوضحت الأرصاد أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الجمعة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى 41 درجة فى الظل على القاهرة الكبرى.

شبورة مائية ونشاط رياح

كما يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمى والصغرى 31 درجة.

نصائح للمواطنين لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.