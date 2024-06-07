الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة الأسبوع المقبل باستثناء يومين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد مستمرة ذروتها بالأمس واليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بمعدل ٦: ٨ درجات، موضحة أننا نتأثر بموجة شديدة الحرارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وتستمر الأسبوع المقبل باستثناء يومي الأحد والإثنين تنخفض بمعدل ٤ درجات ثم تعاود الارتفاع.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يزيد فترات سطوع الشمس والشعور بحرارة الجو، لافتة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل ٤١ درجة في الظل بينما تصل في الجنوب إلى ٤٨ درجة في الأقصر وأسوان.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الساحلية تزيد بها نسب الرطوبة مما يزيد شعورهم بحرارة الطقس رغم عدم ارتفاع الحرارة بنفس المعدل، موضحة أن ارتفاع الحرارة يمتد لفترات الليل، حيث تسجل درجات الحرارة ٢٨ درجة على القاهرة الكبرى.