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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان: الجيش السوداني مستمر في معركته ضد الميليشيات المتمردة

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن "القوات المسلحة مستمرة في معركتها ضد هذه الميليشيات المتمردة"، وأنه لا تفاوض مع من ارتكب فظائع ضد الشعب السودانى.

وأشاد البرهان خلال زيارته يوم الخميس لقيادة "الفرقة 18 مشاة كوستي" بولاية النيل الأبيض، بجهود قوات الجيش السوداني "ضد ميليشيات الدعم السريع الإرهابية المتمردة".

وقال البرهان في كلمته أمام ضباط وضباط صف وجنود الفرقة أن "القوات المسلحة مستمرة في معركتها ضد هذه الميليشيات المتمردة"، مشيرا إلى أن ما حدث أمس في ود النورة وفي غيرها من المناطق في الجنينة ونيالا والخرطوم لن يمر مرور الكرام.

وأكد أن القوات المسلحة لن تضع يدها في يد من ارتكب هذه الفظائع في الشعب السوداني وجدد عزم القوات المسلحة على الاستمرار في هذه المعركة حتى يتم الحسم مع العدو وينتصر الشعب.

وأكد البرهان أنه "لن يهدأ لنا بال الا بنهاية العدو والقضاء عليه تماما".

وأفادت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 100 من أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية قتلوا إثر اقتحام قوات الدعم السريع للبلدة.

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