الليلة.. مسرحية «مهاجر بريسبان» بمكتبة مصر الجديدة

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي "مهاجر بريسبان" الذى يقدمه فريق بنك القاهرة المسرحي ويشرف عليه لجنة التثقيف بالبنك، العرض مترجم من المسرح العالمي من إخراج طارق حسن وتأليف جورج شحاذة.

تدور أحداث مسرحية «مهاجر بريسبان» حول مهاجر ترك بلده بريسبان عاصمة ولاية كوينزلاند، أستراليا وترك زوجته وابنه، لفترة طويلة بعدها عاد حاملا ثروة لابنه وقد مات قبل أن يتعرف الابن، ليتصارع أهل القرية لأخذ تلك الأموال حتى أن أحدهم قتل زوجته لرفضها ادعاء أن ابنهما هو ابن المهاجر حتى يستطيع أخذ الأموال.

وتجسد القصة حقيقة طمع الإنسان وركضه وراء الأموال والنفوذ، حيث اكتشف أهالي القرية في النهاية أن المهاجر أتى لقرية خاطئة، وأنه ليس من أهالي قريتهم.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة لقاء مفتوح مع الكاتب د.أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، في تمام الخامسة من مساء غد الجمعة .

د. أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة عين شمس، صدرت روايته الأولى «أوراق شمعون المصري»، عام 2012، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما نشر العديد من المقالات في مجالات الأدب والتاريخ، وأصدر كتابًا بعنوان «رحلة إلى يأجوج ومأجوج ولقاء مع ذي القرنين» عام 2012، وأحدث أعماله رواية «عهد دميانة» عام 2023.