تعرف على أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7 يونيو 2024

الجمعة 07/يونيو/2024 - 09:44 ص

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7-6-2024 وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم الآن في الأسواق 400 جنيه مصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو اللحم الكندوز 400 جنيه إلى 420 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم 360 جنيهًا إلى 400 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن 320 جنيهًا إلى 400 جنيه.

سعر كيلو اللحم الجملي 380 جنيهًا إلى 400 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الريش الضاني 330 جنيهًا إلى 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي 280 إلى 350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المكعبات البرازيلي الأحمر 350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 250 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.