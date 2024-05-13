حزب الله يهاجم موقعا عسكريا شمالي إسرائيل

أعلن «حزب الله» اللبناني اليوم الاثنين، أنه نفذ هجوماً بسرب من الطائرات المسيرة على موقع عسكري في شمال إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان إن مقاتليها نفذوا «هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر»، مشيرة إلى سقوط «ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح».‏

وذكر البيان أن الهجوم جاء «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته»، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان انفجرتا في منطقة بيت هلل بشمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن انفجار الطائرتين أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، مشيرا إلى أنه جرى إخماد الحريق بعد وقت قصير من نشوبه.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتفجّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.