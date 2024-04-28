تجديد حبس متهم في التعدي على شاب وسرقته بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج اليوم الأحد، تجديد حبس متهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي علي شاب وإصابته لسرقة هاتفه المحمول .

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من أحدي المستشفيات وصول شاب مصاب وبالانتقال لمحل البلاغ والاستماع لأقوال المجني عليه وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، تم تحديد مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بسرقة المجني عليه، وأخذ هاتفه المحمول واعترف ارتكاب وقائع سرقة بنفس الطريقة وتبين بحوزته سلاح أبيض مطواه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.