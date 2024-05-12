موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 28 قرية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد التى تشمل ٢٨ قرية ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور العميد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف العام على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بدمياط وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وتم استعراض نسب المشروعات بجميع القطاعات ، وما تم الانتهاء منه والخطط الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات المرافق والطرق " الداخلية والرئيسية " وذلك لإنهاء واستلام تلك المشروعات ، كما بحثت خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها لتشغيل المنشآت الخدمية بالقطاعات المختلفة .

وفى هذا السياق، ناقشت الدكتورة منال عوض محاور الخطة القادمة للعمل بجميع القطاعات بالتوازى ، كما ناقشت موقف خطة رد الشىء لأصله للطرق الغير مدرجة بالمبادرة لرفع كفاءتها ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات لتحقيق طفرة بنسب التنفيذ .

وشددت المحافظ على تلافى كافة الملاحظات خلال عمليات التنفيذ، موجهة بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بمنظومة العمل والدفع بمعدلات التنفيذ دفع عجلة العمل لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

وتابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط و العميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حيث اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ،مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد " الدهايمة و النواورة والتوفيقية " .

