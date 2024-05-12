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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. ضد همجية الاحتلال.. مصر تدعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأثنين 13 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضد همجية الاحتلال.. مصر تدعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

مقام كبير.. السيسى يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره وتجديده

الرئيس يُشيد بمهمة طائفة البهرة فى تجديد مساجد آل البيت

العدوان من جديد.. إسرائيل تُكثف قصفها على شمال غزة وتواصل الضغوط على رفح

الأمين العام للأمم المتحدة يُجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفورى فى غزة

الشرطة تُخلى مخيمات مؤيدة للفلسطينيين فى جامعة كندية

جو بايدن: إقرار الهدنة ممكن إذا أطلقت حماس سراح الرهائن

استقالة مسئول إسرائيلى والاحتجاجات مستمرة ضد «نتنياهو»

بريطانيا تُعارض الهجوم الإسرائيلى على رفح بدون خطة لحماية السكان

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البوابة الاحتلال جنوب أفريقيا مصر إسرائيل محكمة العدل الدولية