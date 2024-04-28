اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة التموين للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: موازنة وخطة التنمية لوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئات التابعة، وبينها الديوان العام، وهيئة السلع التموينية.

كما تناقش خلال اجتماعها الثاني: موازنة جهاز التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث: الموازنة العامة لمديريات التموين، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.