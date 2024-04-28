تعرف علي موعد عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعدما اقترب من الانتهاء من المرحلة الأخيرة للتعافي من إصابته الأخيرة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية خلال مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع دخول ياسر إبراهيم قائمة فريقه للمباريات المقبلة، وإن كان الجهاز الفني سيحسم هذا الأمر بالتنسيق مع الجهاز الطبي، ويأتي اقتراب عودة ياسر إبراهيم بعد تماثل أكثر من لاعب مُصاب للشفاء أبرزهم محمد الشناوي وحسين الشحات وامام عاشور وديانج.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء الموافق الأول من مايو بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على مباريات الإسماعيلي الأخيرة بالدوري، من أجل دراسة الفريق الأصفر ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته فى الدوري ممن أجل الخطة المناسبة لاستعادة الانتصارات الغائبة على الصعيد المحلى بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الأخير.

ويرغب كولر فى معرفة أسلوب لعب الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال، وطريقته في تحضير اللعب ونقل الكرة ووضعيته في حالة الدفاع والهجوم وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته وتصحيح مسار الأهلي بالدوري بعد استعادة عدد من اللاعبين المصابين.