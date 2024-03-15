أمطار ورياح.. توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا السبت

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت ، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ومائل للحرارة علي شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية وتمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 12 ، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمي والصغري 17 درجة .