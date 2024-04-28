رئيس الوزراء الأسترالي يشارك في التظاهرات المناهضة للعنف ضد المرأة

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، اليوم الأحد: إن حل أزمة العنف ضد المرأة في بلاده يحتاج إلى تغيير الثقافة والسلوكيات والنظام القضائي، وذلك خلال مشاركته في ثاني أيام موجة التظاهرات المناهضة للعنف ضد النساء.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بكل مستوياتها عليها القيام بالمزيد لمواجهة هذه الأزمة الوطنية..داعيا الرجال إلى ضرورة أن يغيروا سلوكياتهم تجاه المرأة، وذلك حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

يشار إلى أن العديد من النشطاء كانوا قد نظموا موجة من التظاهرات تمتد لعدة أيام في مختلف المدن الأسترالية الكبرى منها العاصمة كانبرا لمطالبة الحكومة بالعمل على وقف العنف ضد النساء، وذلك في أعقاب مقتل ثلاث سيدات في هجمات خلال الأسبوع الماضي، ومقتل خمس أخريات في حادث طعن بمركز تسوق خلال الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الهجمات الأخيرة ضد النساء أشعلت موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد، وتشير الإحصاءات إلى مقتل 25 سيدة بسبب العنف على أساس النوع منذ بداية عام 2024 بزيادة تقترب من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

