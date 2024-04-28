استكمال مشروع تركيب محولات الكهرباء بقرية بلانة أول بنصر النوبة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة نصر النوبة محمد عبد العزيز بالتدخل الفورى مع الشكوى الواردة من أهالى قرية بلانة أول عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ، والمتعلقة بتعطل العمل بمشروع إستكمال تركيب محولات الكهرباء ، وذلك فى ظل الإستجابة السريعة من محافظ أسوان للمشاكل والشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " أو الجولات الميدانية أو اللقاءات الأسبوعية أو على الواتس آب الشخصى للمحافظ .

وقد أفاد رئيس المدينة بأن قرية بلانة أول جارى تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بها لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة ، ومن بينها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الكهرباء ، وخلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك لم يتم تركيب المحولات وأعمدة الإنارة حتى لا يتأثر المواطنين بإنقطاع التيار الكهربائى ، وعقب تلك الفترة بدأت الشركة المنفذة بالدفع بـ 5 فرق تعمل على مدار اليوم للإنتهاء من تركيب 11 محول بقدرات تتراوح ما بين 300 إلى 500 ميجا وات، وتم التشديد على الشركة للإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لها بنهاية مايو القادم .

لافتاً إلى أنه يتم بالتوازى جارى تركيب وزراعة الأعمدة الجديدة بحوالى 500 عمود لنقل خطوط الكهرباء عليها من الأعمدة القديمة لتكون بالحالة والجودة الفنية العالية التى تتواكب مع التجديد الكامل الذى تشهده القرية فى شبكات وخطوط الكهرباء بتركيب الـ 11 محول مما يساهم بدوره فى إنتظام التيار الكهربائى بالكفاءة المطلوبة .

وأشار محمد عبد العزيز إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إستكمال باقى الأعمال بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية على قدم وساق والتى تضم مجمعات خدمية وزراعية وحرفية ، وكذا وحدة الإسعاف والمطافئ ومكتب البريد والوحدة الصحية وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومراكز الشباب وإنشاءات وتطوير المدارس ، ويتم دخول أى مشروع للخدمة فور الإنتهاء منه حتى يجنى المواطنين ثمار الإنجازات المتتالية لحياة كريمة .

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