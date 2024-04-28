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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهم المنية عرفانا بتفانيهم فى عملهم

محافظ أسوان شيكات
محافظ أسوان شيكات بمبالغ مالية لأسر الفقيدين
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حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى لفتة إنسانية وأبوية على مواساة أسر الفقيدين ناصر بسطاوى رئيس حى غرب بمدينة إدفو ، وخالد حسن عيسى السائق بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة ، واللذان وافتهم المنية منذ أيام ، وذلك إستمراراً لرعايته لأسر العاملين بعد تعرضهم لفاجعة وفاة عائلهم .

وقد سلم المحافظ أسر الفقيدين شيكات بمبالغ مالية مساهمة ومشاركة من المحافظة فى تلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن إهداء درع المحافظة عرفاناً بتفانيهم فى عملهم بجد وإخلاص ، وكونهم نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها .

وخلال لقاءه بأسر ناصر بسطاوى وخالد عيسى ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأفراد أسرتيهم ، والتواصل معهم للوقوف على أى مطالب أو إحتياجات لتوفير حياة كريمة لهم .

فيما قدم أسر الفقيدين شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة ، والمشاعر الطيبة تجاههم ، وجبر خاطرهم ، وحرصه للوقوف على مطالبهم ، والتواصل معهم .

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مواساة أسر الفقيدين رئيس حى غرب بمدينة إدفو أسر العاملين أخبار محافظة أسوان