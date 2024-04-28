محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهم المنية عرفانا بتفانيهم فى عملهم

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى لفتة إنسانية وأبوية على مواساة أسر الفقيدين ناصر بسطاوى رئيس حى غرب بمدينة إدفو ، وخالد حسن عيسى السائق بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة ، واللذان وافتهم المنية منذ أيام ، وذلك إستمراراً لرعايته لأسر العاملين بعد تعرضهم لفاجعة وفاة عائلهم .

وقد سلم المحافظ أسر الفقيدين شيكات بمبالغ مالية مساهمة ومشاركة من المحافظة فى تلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن إهداء درع المحافظة عرفاناً بتفانيهم فى عملهم بجد وإخلاص ، وكونهم نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها .

وخلال لقاءه بأسر ناصر بسطاوى وخالد عيسى ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأفراد أسرتيهم ، والتواصل معهم للوقوف على أى مطالب أو إحتياجات لتوفير حياة كريمة لهم .

فيما قدم أسر الفقيدين شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة ، والمشاعر الطيبة تجاههم ، وجبر خاطرهم ، وحرصه للوقوف على مطالبهم ، والتواصل معهم .

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