تنظيم ندوة توعوية تثقيفية للعاملين بشركة كيما

أشار فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إلى أنه تم تنظيم ندوة توعوية تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والتي استهدفت قطاع العاملين بشركة كيما ضمن جهود نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، حاضر فيها المهندس فارس عبد العزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، والمهندس طه فتحى مفتش المكتب تناول خلالها الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على العاملين فى بيئة العمل ، وكذلك الحرائق وانواعها وكيفية التعامل معها وخطة الطوارئ والأخلاق والمخاطر الكيميائية والميكانيكية .

ولفت إلى أنه تطرق الحديث عن كيفية التخلص الآمن من المخلفات والتخزين الجيد والأمن للمواد المستخدمة فى عناصر الإنتاج، فيما قدم العاملين والمشاركين فى الندوة التوعوية شكرهم الجزيل لوزير العمل حسن شحاتى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية على إتاحة مثل هذه الندوات التى يحتاج إليها العاملين بمثل هذه المنشآت الهامة، مقدمين شكرهم للقائمين على تنظيم الندوة، مع العمل على تكرارها لزيادة المعارف لديهم عن أهمية السلامة والتى تسعى للحفاظ على الثروة البشرية.

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية تم تنظيم ندوة توعوية تثقيفية للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية، وهو الذى يأتى متواكباً مع التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة البشرية.