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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى ووقف حركة الملاحة النهرية

لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية

عاصفة ترابية تغطى
عاصفة ترابية تغطى سماء أسوان
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم .

وأوضح أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك نظراً لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من إنخفاض مستوى الرؤية .

ووجه اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

ولفت إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

برفع درجة الإستعداد القصوى حركة الملاحة النهرية أخبار محافظة أسوان