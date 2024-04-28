ديربى شمال لندن.. تشكيل هجومي متوقع لأرسنال أمام توتنهام

يحل فريق ارسنال فى تمام الرابعة من مساء اليوم الاحد، ضيفًا ثقيلاً على نظيره توتنهام، فى ديربى شمال لندن، وذلك على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



حيث انتهت مباراة الدور الأول، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، والتى اجريت على ملعب "الإمارت" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر البريميرليج .



ومن المتوقع ان يستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال على تشكيل الأتى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- تومياسو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- توماس بارتي- ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- كاي هافيرتز- لياندرو تروسارد.



ويسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط، وذلك من اجل الحفاظ على موقعة فى ترتيب جدول المسابقة.



ويحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 77 نقطة، حصدها من 34 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 24 مباراة، وتعادل فى 5 وهزم فى مثلهم، وذلك بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى المؤجل له مباراة.



ويأمل ارسنال فى تحقيق الانتصار والمنافسة مع مانشستر سيتى على الصدارة، والمضي قدمًا فى الظفر باللقب الغائب عن خزائن قلعة الجانرز منذ 20 عام، وخاصة بعد الخروج النسبى لفريق ليفربول من المنافسة على اللقب، بعد الهزيمة والتعادل فى اخر جولتين.