دفعة جديدة من خريجي برنامج التدريب المهني بالقليوبية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات البرنامج التدريبي المجاني على مهنة كهرباء التوصيلات ، وهي ثالث البرامج التدريبية المنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية نوى - بشبين القناطر ، القرية الثامنة المنفذ بها برامج تدريب الوحدة المتنقلة من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتنظيم اختبار إتمام البرنامج التدريبي لعدد ٨ متدربين ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها وزارة العمل لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظات ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع عدد ساعات تدريبية خلال الدورة التدريبية بواقع 180 ساعة تدريبية بإجمالي 45 يوم تدريبي ، كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين متخصصين معتمدين من الوزارة ، وذلك ضمن جهود المديرية فى تدريب الشباب وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لهم وتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة ..



وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، و تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة" مهنتك مستقبلك " ، واضافت مدير المديرية انه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم ، وحضر الفعاليات الدكتور أيمن شعبان من إدارة التدريب المهني بالمديرية ..

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