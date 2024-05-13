نتنياهو: الحرب يمكن أن تنتهي في قطاع غزة غدا إذا استسلمت حماس

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب يمكن أن تنتهي في قطاع غزة غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المحتجزين، ، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل بذل أقصى جهد لإعادة المحتجزين بقطاع غزة وتحقيق الانتصار المطلق، ولن نسمح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما لا تزال حماس موجودة فيه".

وتابع: "يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب، ونحن أمام تحديات لم يواجهها أي جيش حديث ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم".