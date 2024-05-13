مصرع طفلة وإصابة شخصين أخرين في حادث تصادم بالقليوبية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب شخصان، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام مزلقان قطار مدينة القناطر الخيرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام مزلقان منطقة شركس بمدينة القناطر الخيرية، ووقوع حالة وفاة ومصابين وتعطل حركة المرور.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وبالمعاينة تبين مصرع "مريم ع س" 12 عامًا، مقيمة أبو الغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية، وإصابة "محمد أ ف" 26 عامًا مقيم قرية أبو الغيط، "فاطمة ع س" 23 عامًا، مقيمة قرية أبو الغيط.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجرى رفع تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق