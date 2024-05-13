ضبط مالك محطة وقود قبل بيع 5 طن سولار بالسوق السوداء في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (مالك محطة وقود، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، حال استقلالهما سيارة نقل مُحمل عليها (5 طن سولار بدون أوراق أو فواتير).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.