ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الإثنين

شهدت أسعار الحديد والاسمنت ارتفاعا ملحوظا ، اليوم الاثنين 13 مايو 2024، بشكل ملحوظ في أسواق مواد البناء المصرية وذلك وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الاثنين، نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، حيث ارتفع سعر طن الحديد بقيمة 526 جنيها، فيما صعد سعر طن الأسمنت 135 جنيها.

و تستعرض “ البوابة نيوز” في السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين والتي جاءت كما يلي

سجل سعر طن حديد" عز" اليوم 48175 جنيه.

و بلغ سعر طن حديد بشاي حوالي 47000 جنيه.

فيما سجل سعر طن حديد المراكبي 43500 جنيه.

و ارتفع سعر طن حديد مصر ستيل الي 39000 جنيه.

و جاء سعر طن حديد الكومي 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد العلا حوالي 37500 جنيه.

و بالنسبة لأسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم جاءت كالتالي:

سجل سعر طن أسمنت المعلم حوالي 1683 جنيه.

و بلغ سعر طن أسمنت النصر 2010 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت السويس الي 1980 جنيه.

و ارتفع سعر طن أسمنت المسلح الي 2050 جنيه.

فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2010 جنيه