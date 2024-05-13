طلاب أولى ثانوي بالقاهرة يؤدون امتحان التاريخ

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، منذ قليل امتحان الفترة الثانية، ويؤدي الطلاب امتحان مادة التاريخ لمدة ساعة ونصف الساعة.

ويصل عدد طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة، 105810 طالبا على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن خريطة الامتحانات لطلبة وطالبات القاهرة بالصف الأول والثانى الثانوى العام من الأربعاء 8 /5 /2024 حتى الخميس الموافق 23 /5 /2024.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات وإرشادات للطلاب: